Das Spezialchemieunternehmen Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,18 Euro je Aktie ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,15 Euro) um 20 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 25,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,71 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. Juni 2018 statt. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal ...

