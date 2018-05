Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Die angesagtesten Social Media-Persönlichkeiten fahren mit SKODA SUPERB und KODIAQ zum roten Teppich in München - An Bord des Flaggschiffs der Marke sowie des großen SUV profitieren Nominierte, Influencer und Prominente von Top-Komfort und wegweisender Konnektivität - SKODA stellt insgesamt 45 Fahrzeuge für die Preisverleihung zur Verfügung - Fernsehsender ProSieben überträgt die Veranstaltung am 3. Mai



Bei den diesjährigen About You Awards fahren Deutschlands angesagteste und einflussreichste Social Media-Stars mit SKODA SUPERB und KODIAQ zum roten Teppich. Die tschechische Traditionsmarke chauffiert die Top-Acts der Szene zur Preisverleihung, die am 3. Mai in den Münchener Bavaria Studios stattfindet und vom TV-Sender ProSieben übertragen wird. SKODA ist erstmals offizieller Sponsor der Veranstaltung und stellt insgesamt 45 Fahrzeuge zur Verfügung.



Bei den About You Awards wetteifern die authentischsten und interaktivsten Social Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum um die begehrte Auszeichnung. In den sieben Kategorien Fashion, Beauty, Lifestyle, YouTube, Fitness, Music sowie Upcoming stehen jeweils drei Nominierte zur Wahl, die zuvor per Online-Voting bestimmt wurden. Dabei entscheidet das Publikum vor Ort, wer sich am Ende über den About You Award freuen darf. Die Gala, die der Fernsehsender ProSieben ab 23 Uhr überträgt, wird unter anderem moderiert von Lena Gercke und Steven Gätjen. Zudem können Fans das Geschehen auch auf Facebook, YouTube und Instagram verfolgen.



Mit ihrem stilvoll-eleganten Design machen SKODA SUPERB und KODIAQ auf dem roten Teppich eine hervorragende Figur. Auf dem Weg zur Preisverleihung profitieren die zahlreichen Influencer, Gäste und Prominenten von Top-Komfort und wegweisender Konnektivität. Über SmartLink+ können sie ihre Smartphones mit den modernen Infotainmentsystemen verbinden. Ein integrierter Highspeed-Internetzugang macht SUPERB und KODIAQ zu Hotspots auf Rädern - so bleiben die Social Media-Stars sogar unterwegs mit ihrer Fangemeinde in Kontakt und versorgen ihre Follower bequem mit den neuesten Nachrichten. Das Flaggschiff der tschechischen Traditionsmarke und das große SUV überzeugen darüber hinaus mit den größten Kofferräumen ihrer Klasse und zahlreichen praktischen ,Simply Clever'-Details. Für vorbildliche Sicherheit sorgen moderne Fahrassistenzsysteme wie zum Beispiel der Adaptive Abstandsassistent.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Christoph Völzke Social Media und Lifestyle Tel. +49 6150 133 122 E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de