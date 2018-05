De Raj Group AG veröffentlicht Ergebnisse des erfolgreichen Rumpfgeschäftsjahrs 2017 DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Auftragseingänge De Raj Group AG veröffentlicht Ergebnisse des erfolgreichen Rumpfgeschäftsjahrs 2017 30.04.2018 / 19:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. De Raj Group AG erzielte in ihrem ersten Rumpfgeschäftsjahr (Okt.-Dez.) 2017 ein operatives Konzernergebnis (EBIT) von EUR 3,4 Mio. sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1,7 Mio. (untestierte Zahlen 2017) Köln, 30. April 2018: Die De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) erzielte in ihrem ersten Rumpfgeschäftsjahr 2017, von rund drei Monaten seit Oktober 2017, Umsätze von EUR 10,3 Mio., einen Rohertrag von EUR 5,6 Mio., ein operatives Konzernergebnis (EBIT) von EUR 3,4 Mio. sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1,7 Mio. Die Auftragseingänge 2017 von EUR 16,4 Mio. resultierten in einem Auftragsbestand in Höhe von EUR 57,0 Mio. zum Jahresultimo 2017 (31. Dez.). Die Eigenkapitalquote von 80% eröffnet und sichert zugleich zukünftige Wachstumsperspektiven. Der testierte Konzernjahresabschluss inkl. des Konzernanhangs und des Konzernlageberichts 2017 wird innerhalb der kommenden zwei Wochen bis zum 14. Mai 2018 veröffentlicht und auch auf der Website zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Der untestierte Konzernjahresabschluss inkl. des Konzernanhangs 2017 stehen ebenso wie eine Kurzfassung eines Jahresberichts auf der Website zum Herunterladen zur Verfügung: www.thederajgroup.com Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group hält, betreibt und akquiriert Anlagen zur konventionellen und erneuerbaren Energieerzeugung. Der Konzern hält ein diversifiziertes Portfolio dieser Anlagen in Europa und verfolgt eine internationale Expansion in den Mittleren Osten sowie in die pazifisch-asiatische Region. Die deutsche Sparte Energieerzeugung ist Eigentümerin von 13 Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (sogenannten "CHP-Kraftwerken") in Deutschland. Diese CHP-Kraftwerke generieren Elektrizität, die sie in das öffentliche Stromnetz einspeisen und die Wärme an nahe gelegene Gewächshäuser liefern. Die Sparte Öl & Gas des Konzerns umfasst Dienstleistungen, die das volle Spektrum der Erkundung und Förderung (Upstream) der Öl-und-Gas-Lieferkette auf dem offenen Meer (Offshore) in der Region Südostasien abdecken. Darüber hinaus hält der Konzern Anlagen, die auf dem Oberdeck von Ölbohrplattformen installiert werden. Weitere Informationen: De Raj Group AG Investor Relations Jörg Peters Tel.: +49 6171 919 24 40 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com 30.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 221 299 85 07 Fax: +49 221 299 85 08 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681105 30.04.2018

ISIN DE000A2GSWR1

AXC0234 2018-04-30/19:05