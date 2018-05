Leclanché SA: Leclanché wird am 04. Mai 2018 sein Jahresergebnis von 2017 bekanntgeben EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Jahresergebnis Leclanché SA: Leclanché wird am 04. Mai 2018 sein Jahresergebnis von 2017 bekanntgeben 30.04.2018 / 19:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Leclanché wird am 04. Mai 2018 sein Jahresergebnis von 2017 bekanntgeben Yverdon-les-Bains, Schweiz, 30. April 2018. Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Energiespeichersektor teilt mit, dass sein Jahresergebnis 2017 am 4. Mai 2018 bekanntgegeben wird. Leclanché hat für die Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2017 und für die Abgabe bei der SIX Börsenregulierung eine Verlängerung erhalten. Die Entscheidung eines Kapitaleigners, die Umwandlung seiner Pflichtwandelanleihe (MCN), unterzeichnet im Dezember 2017, um einige Wochen zu verschieben, hat die Fertigstellung und die Zustimmung des Aufsichtsrates bezüglich des Jahresberichtes 2017 verzögert. Leclanché wird sein Jahresergebnis 2017 am 04. Mai 2018 bekanntgeben. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagt: "Diese Verzögerung der Jahresergebnisse 2017 von 4 Tagen ist nur technisch begründet und ich möchte wiederholen was in unserem Markt-Update vom 1. März 2018 erklärt war. Leclanché ist komplett finanziert und ist in der Spur das Ertragsziel 2018 von CHF 40 - 50 Million zu erreichen. Wir freuen uns Ihnen am 4. Mai die Ergebnisse mitteilen zu können und unsere Strategie darlegen zu können, die die erstaunlichen Wachstumsmöglichkeiten im Speicher- und Transportmarkt nutzt und die unsere etablierte Marktführerschaft zu ihrem Vorteil nutz." Leclanché folgt untenstehend der Verpflichtung durch die SIX Börsenregulierung, Sektion I des Schreibens zu veröffentlichen, welches die Verlängerung der Deadline zu Veröffentlichung und Abgabe des Jahresberichts 2017 garantiert: Der Antrag von Leclanché vom 26. April 2018 eine Verlängerung der Deadline zu Veröffentlichung und Abgabe des Jahresberichts 2017 bei der SIX Börsenregulierung bis 4. Mai 2018 ist garantiert mit folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b): a) SIX Börsenregulierung behält sich das Recht vor, den Handel mit Leclanché Aktien aufzuheben falls der Jahresbericht 2017 spätestens bis Freitag, 4. Mai 2018, 11:59 pm CET, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen bezüglich ad hoc Publizität (art. 53 der listing rules [LR] in Zusammenhang mit der Anweisung ad hoc Publizität [DAH]) nicht veröffentlicht und nicht abgegeben ist. b) Leclanché muss spätestens bis Mittwoch 2. Mai 2018, 7:30 am CET, eine Mitteilung veröffentlichen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen bezüglich ad hoc Publizität (art. 53 LR in Zusammenhang mit dem DAH). Diese ad-hoc Mitteilung muss enthalten: - Eine unveränderte Wiedergabe der Sektion I der Entscheidung der SIX Börsenregulierung, die eine hervorstehende Position in der ad hoc - Mitteilung haben muss; und - Die Gründe für den Antrag von Leclanché für die Garantie der Verlängerung der Deadline zur Veröffentlichung des Jahresberichts 2017 und Abgabe bei der SIX Börsenregulierung. Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender, vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen stellt ein breites Spektrum von Energiespeicherlösungen für Privatanwender, kleinere Büros, industrielle Anwendungen und Stromnetzbetreiber sowie Lösungen für das Transport- und Verkehrswesen wie Elektrobusse und Schiffsanwendungen her. Seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren im Jahre 1909 ist Leclanché ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von Akkumulatoren und Energiespeicherlösungen. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert und weltweit das einzige börsennotierte, rein im Bereich Energiespeicherung tätige Unternehmen. SIX Swiss Exchange: Ticker-Symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. * * * * * Europa/Welt: Desirée Maghoo Tel.: +44 (0) 7775522740 E-Mail: dmaghoo@questorconsulting.com Simon Barker Tel.: +44 (0) 7866 314331 E-Mail: sbarker@questorconsulting.com USA und Kanada: Rick Anderson Tel.: +1 (718) 986-1596 Henry Feintuch Tel.: +1 (212) 808-4901 E-Mail: leclanche@feintuchpr.com Kontakt für Investoren Anil Srivastava / Hubert Angleys Tel.: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com # # # Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 681093 30.04.2018 CET/CEST

ISIN CH0110303119 CH0016271550

AXC0239 2018-04-30/19:53