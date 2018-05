Die Aktien von Time Warner haben am Montag ins Plus gedreht, allerdings einen Großteil ihres Gewinns von in der Spitze rund 2,5 Prozent wieder eingebüßt. Zuletzt legten die Papiere noch um 0,25 Prozent zu. Hintergrund des Kurssprungs waren Hoffnungen der Anleger, dass die Kartellwächter doch noch die Übernahme des Medienkonzerns durch den Mobilfunkriesen AT&T durchwinken könnten.

Makan Delrahim, der leitende Kartellwächter der USA, hatte gesagt, dass der Kauf von Time Warner genehmigt werden könnte, wenn Unternehmensteile des Medienkonzerns abgespalten würden. An der Position der Kartellbehörde habe sich derweil nichts geändert. Die Anteilscheine von AT&T reagierten nicht auf die Nachricht und lagen weiter leicht im Minus./la/he

