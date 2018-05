Kepler Cheuvreux hebt Deutsche Telekom auf 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Telekom nach der beschlossenen Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 16,50 Euro angehoben. Die kartellrechtliche Genehmigung des Deals werde nicht einfach und ob und in welcher Form sich die Transaktion auszahle, bleibe abzuwarten, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunächst aber halte er es für angemessen, eine 33-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss in seine Bewertung einzubeziehen.

CFRA hebt Daimler auf 'Buy' - Ziel 77 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Daimler nach Zahlen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Grund sei die attraktive Bewertung der Aktie, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für das Gesamtjahr des Autobauers beließ der Experte unverändert - und damit auch das Kursziel von 77 Euro.

Morgan Stanley hebt LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LEG von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 104 Euro angehoben. Das Nettovermögen deutscher Immobilienwerte habe zuletzt deutlich vom Anstieg der Immobilienpreise profitiert, schrieb Analyst Christopher Fremantle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Im Sektor werde es nun aber wichtiger, zu selektieren. Bei LEG sei das Potenzial weiterer Preissteigerungen besonders hoch.

Mainfirst hebt Fuchs Petrolub auf 'Neutral' - Ziel 46,50 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Fuchs Petrolub nach Zahlen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 46,50 Euro angehoben. Für den Schmierstoffhersteller sei das Schlimmste vorüber, schrieb Analyst Daniel Buchta in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus Bewertungssicht - auch im historischen Vergleich - seien die Papiere auch nicht mehr zu teuer.

DZ Bank senkt Hornbach Holding auf 'Halten' - Fairer Wert 72 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hornbach Holding von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 85 auf 72 Euro gesenkt. Die Differenzierungsstrategie der Holding des Baumarktbetreibers Hornbach ermögliche zwar mit einer Ausrichtung auf Projektkunden sowie die Verzahnung von stationären Märkten und Webshops weiterhin ein Wachstum über dem Branchendurchschnitt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunehmende geopolitische Risiken aber könnten die Verbraucherstimmung in den nächsten Monaten dämpfen und zu einer vorübergehenden Wachstumsverlangsamung in der Branche führen.

HSBC hebt Sainsbury auf 'Hold' und Ziel auf 270 Pence

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Sainsbury angesichts fortgeschrittener Fusionsgespräche mit der Wal-Mart-Tochter Asda von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 270 Pence angehoben. Ein Zusammenschluss der beiden Supermarktketten wäre strategisch sinnvoll und dürfte die britischen Konkurrenten Tesco und Morrison Supermarkets unter Druck setzen, schrieb Analyst David McCarthy in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien viele Schwierigkeiten zu bedenken, und die britische Wettbewerbsbehörde CMA dürfte eine solche Transaktion nur unter erheblichen Auflagen genehmigen.

Independent Research erhöht Ziel für Continental - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental nach Zahlen für das erste Quartal von 236 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf den Umsatz habe der Autozulieferer und Reifenhersteller stark abgeschnitten, in puncto Ergebnis aber schwach, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie.

DZ Bank erhöht fairen Wert für Volkswagen Vz. - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 130 auf 140 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das erste Quartal sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere sei allerdings günstig.

DZ Bank hebt fairen Wert für Linde z.U.e. auf 223 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die im Zuge der Fusion mit Praxair zum Umtausch eingereichten Papiere von Linde von 218 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Industriegasekonzern und Anlagenbauer sei trotz Währungsbelastungen ein sehr starker Jahresstart gelungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Zusammenschluss mit den Amerikanern sieht er angesichts des Einsparpotenzials und der Marktposition positiv.

Bernstein senkt Ziel für Lufthansa auf 29 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Airline komme mit ihrer aktuellen Strategie gut voran und habe den Gewinn bereits beträchtlich gesteigert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie müsse aber einen Weg finden, damit das verbesserte Cashflow-Potenzial wirken könne. Das neue Kursziel begründete er mit dem in diesem Jahr schwierigeren Umfeld.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0253 2018-04-30/21:35