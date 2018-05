An der Wall Street hat der April die Anleger nach zwei Verlustmonaten in Folge wieder etwas versöhnt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen auf Monatssicht im Plus, obwohl die Kurse an diesem Montag unter Druck gerieten. Vor dem Zinsentscheid der Notenbank am Mittwoch hielten sich die Investoren zurück, sagten Börsianer.

Der Dow Jones Industrial büßte anfängliche Gewinne ein und gab um 0,61 Prozent auf 24 163,15 Punkte nach. Auf Monatssicht bedeutet legte er dennoch um 0,25 Prozent zu. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Montag um 0,82 Prozent auf 2648,05 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,76 Prozent auf 6605,57 Punkte./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0254 2018-04-30/22:21