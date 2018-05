Sell in May - really?

Der 1. Mai ist da und eine Vielzahl von Berichten geht auf das Sell in May Motto ein. Grund genug, um Klarheit zu schaffen.

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, ob der Mai ein guter Monat ist, um sich von der Börse zu verabschieden. Sell in May ist etwas, was die meisten Anleger kennen, denn im Mai beginnt das schwache Halbjahr. Konkret sind die Monate Mai bis September tendenziell die schwächsten Börsenmonate.

Sie sind durch höhere Volatilität und magere Performance geprägt. Das bedeutet allerdings nicht, dass man überhaupt keine Rendite erzielen kann. Sie ist einfach nur geringer als in den Monaten Oktober bis April. Langfristig gewinnt man also nichts, wenn man im Mai aussteigt.

Sell in May ist auch nur die halbe Miete. Man muss ja auch irgendwann wieder kaufen. Es heißt vollständig: Sell in May but remember to come back in September. Wer im Mai verkauft, sollte im September wieder einsteigen. Es reimt sich zwar, macht aber wenig Sinn. September ist traditionell der schwächste Monat von allen. Man sollte daher im Oktober den Wiedereinstieg suchen. Häufig beginnt die Jahresendrally bereits im Oktober.

