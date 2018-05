Von Suryatapa Bhattacharya

SYDNEY/TOKIO (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Japan und Australien sind bei einem schwachen Handelsvolumen gestiegen. In Sydney trieben Kursgewinne bei Bankaktien den Anstieg. Die Börsen in Schanghai, Hongkong und Südkorea blieben am Dienstag wegen des Tags der Arbeit geschlossen.

In Sydney legte der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent auf 6.015,20 Punkte zu. Die meisten Bankaktien stiegen im Zuge einer Erholungsrally um mehr als 1 Prozent. Spitzenreiter war die ANZ, die nach der Vorlage ihrer Quartalszahlen 2 Prozent im Plus notierte. Die Australische Notenbank beließ ihre Zinsen ebenfalls am Dienstag wie erwartet unverändert.

An der Tokioter Börse holte der Nikkei-225-Index moderate Rückgänge im frühen Handel auf und schloss 0,2 Prozent im Plus bei 22.508,03 Punkten. Der Elektrotechnik- und Maschinenbau-konzern Hitachi gewann 6 Prozent und Softbank schob sich nach Vorlag der Quartalszahlen sich um 0,7 Prozent nach vorn.

Der japanische Leitindex wurde durch einen schwächeren Yen unterstützt. Der US-Dollar notierte zuletzt bei 109,38 Yen, verglichen mit 109,33 Yen am späten Handelstag in New York und 109,27 Yen, als die Tokioter Börse am Freitag schloss.

Trotz der Kursgewinne bei Aktien gingen die Renditen für japanische Staatsanleihen wegen der Nachfrage aus dem Ausland zurück, wie Naka Matsuzawa, Chief Rate Specialist bei Nomura Securities sagte. Die Kurse von Anleihen steigen mit sinkenden Renditen. Die Rendite des 10-jährigen JGB fiel von 0,05 Prozent auf 0,035 Prozent, während die Rendite der jüngsten 40-jährigen Staatsanleihe um zwei Basispunkte auf 0,845 Prozent fiel.

Der neuseeländische Dollar fiel gegenüber dem sich erholenden US-Dollar auf ein Viermonatstief. Der NZX 50 schloss 0,1 Prozent im Minus.

In der Nacht zum Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump die Befreiung der EU und einer anderer Länder von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verlängert, um diesen Ländern mehr Zeit für Verhandlungen mit den USA einzuräumen. Auf Importe unter anderem aus China, Japan und Russland sind die Zölle bereits in Kraft. Ende dieser Woche treffen sich amerikanische und chinesische Beamte, um über den Handelsbeziehung zu sprechen.

Angesichts der geopolitischen Unsicherheit und einem feiertagbeding dünnen Handel bleiben die Marktteilnehmer vorsichtig und "sehr wachsam", sagte Stephen Innes, Senior Trader bei Oanda.

