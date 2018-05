Der kanadische Rohstoffexplorer GoldMining (ISIN: CA38149E1016 / TSX-V: GOLD) hat den aus China stammenden Geologen und Investmentbanker Dr. Ken Wang zum neuen Mitglied seines Beirats ernannt. Wang ist ehemaliger Geschäftsführer und Leiter des Rohstoff-Bereichs der asiatischen Investmentbanking-Abteilung der Royal Bank of Canada sowie der globalen Investmentbanking-Sparte der Bank of China in Hongkong ...

