Balluun, der international führende Anbieter von Social-E-Commerce-Plattformen, verstärkt sein Advisory Board mit dem Finanzexperten William Yung.



William Yung ist Gründer und Managing Partner der Emerge Capital Group. Mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Business Development von Privatbetrieben, Investmentfirmen und Start-up-Unternehmen wird er von nun an auch die Weiterentwicklung von Balluun unterstützen.



Nach seinem Abschluss in Finanzen und Rechnungswesen an der Universität von Alberta, Kanada, startete William Yung seine berufliche Laufbahn in Hongkong. Von 1992 bis 1999 hatte er Managementpositionen bei mehreren Immobilieninvestment- und Beratungsunternehmen inne, unter anderem bei Colliers Jardine und Brooke Hillier Parker. In den folgenden Jahren wurde er Business Development Director der HelloAsia Corporation, ein Unternehmen für Loyalty Marketing und CRM sowie Vice President Operations bei Techpacific Capital. 2002 gründetet er die Emerge Capital Group, ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Business Development für Privatunternehmen und Private Equity Funds in der Region Greater China anbietet.



Roland Kümin, CEO von Balluun, heisst William Yung als neues Mitglied des Beirates herzlich willkommen: «Wir begrüssen William bei uns an Bord. Mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten stärken wir unsere Position auf den asiatischen Märkten weiter.»



William Yung ergänzt: «Ich freue mich sehr, ein Teil des Balluun-Expertenteams zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass Balluuns Social-Commerce-Technologie die Lösung für die Herausforderungen ist, denen sich das B2B-Geschäft branchenübergreifend gegenübersieht. Es war noch nie so wichtig wie heute, Branchen-Communities aufzubauen und zu pflegen - und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, an 365 Tagen im Jahr.»



Balluun - Powering the Future of Business Networks



Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Social-E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es Grosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands und Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizient Geschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen Niederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York, Hongkong, Lausanne und London arbeitet Balluun eng mit der internationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihre Social-E-Commerce-Plattform "Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig integrierten sozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einem dreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalen Showroom und einer State of the Art-Transaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365" deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen. www.balluun.com



Pressekontakt: Laura Mattiucci Balluun AG T +41 44 396 38 33 lauram@balluun.com