LONDON (Dow Jones)--Boeing verstärkt sich mit einem Zukauf im Flugzeug-Servicegeschäft: Der weltgrößte Flugzeugbauer kauft den Aerospace-Spezialisten KLX für 3,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Bewertung von 63 Dollar je KLX-Aktie. Zudem übernimmt Boeing Nettoschulden in Höhe von rund 1 Milliarde Dollar.

Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass Boeing kurz davor sei, den Zuschlag für KLX zu erhalten. Der Aerospace-Spezialist hatte im Dezember angekündigt, einen Verkaufsprozess einzuleiten, nachdem Interessenbekundungen eingegangen waren. Neben Boeing war mindestens ein Finanzinvestor interessiert.

Boeing produziert derzeit eine Rekordzahlen an Flugzeugen. Weil Airlines beim Kauf neuer Maschinen aber höhere Rabatte fordern und Investoren höhere Gewinne wollen, streben Flugzeugbauer einen größeren Anteil am so genannten Aftermarket-Geschäft an. In dem Servicegeschäft, das in den mehr als 20 Jahren, die Flugzeuge in der Regel im Einsatz sind, Umsatz generiert, werden üblicherweise höhere Margen erzielt.

Vor weniger als einem Jahr gründete Boeing eine eigene Sparte für das Dienstleistungsgeschäft und will die Erlöse in fünf Jahren auf 50 Milliarden Dollar steigern, von 15 Milliarden im vergangenen Jahr. Der stark fragmentierte Markt für zehnjährige Dienstleistungen hat ein Volumen von 2,6 Billionen Dollar.

Die Übernahme von KLX sei der nächste Schritt in der Wachstumsstrategie und biete die Chance, das Geschäft profitabel zu erweitern und die Kunden zu bedienen, sagte Stan Deal, President und CEO von Boeing Global Services.

Boeing hat sich in dem Bereich schon früher verstärkt. Im Jahr 2000 übernahm der Konzern den Anbieter von Luftfahrtgraphiken und -karten Jeppesen Sanderson für rund 1,5 Milliarden Dollar. Und im Jahr 2006 kaufte Boeing den Flugzeugteilehersteller Aviall für rund 2 Milliarden Dollar einschließlich Schulden. KLX soll nun in Aviall integriert werden.

