Genau wie im letzten Quartal schien die anhaltende Debatte um Facebook (WKN:A1JWVX) keine Auswirkung auf das eigentliche Geschäft zu haben. Das riesige soziale Netzwerk legte vergangene Woche die Ergebnisse seines ersten Quartals vor. Und die soliden Zahlen gaben keinen Anlass zur Sorge. Die Fundamentalwerte sind so stark wie eh und je - trotz Datenleck und Datenschutzskandalen. Die wichtigste Lektion ist vielleicht, dass die Nutzer unbeeindruckt sind von der Masse negativer Nachrichten in den letzten Monaten. Die Hauptkennzahlen Der Gesamtumsatz stieg um 49 % auf 12 Milliarden US-Dollar. Dies wurde durch ein Wachstum von 50 % in den Werbeumsätzen getrieben. Der ...

