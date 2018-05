Die US-Bank Citigroup hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und ein Kursziel von 155 Euro genannt. Am Markt für Siliconprodukte zeichne sich eine Periode mit einer nachhaltig guten Gewinnqualität ab, schrieb Analyst Thomas Wrigglesworth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte die Herausforderungen bei Wacker ausgleichen, die zum Beispiel aus sinkenden Polysilicium-Preisen resultieren./tih/jha/ Datum der Analyse: 01.05.2018

ISIN: DE000WCH8881