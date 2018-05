Whisky: Genuss und hochprozentige Rendite

Wir in der marktEINBLICKE-Redaktion sind bekennende Whisky-Fans. Ein gutes Tröpfchen ist immer wieder ein gern gesehener Gast am Ende einer langen Redaktionssitzung. Aber taugt das Gute im Tumbler auch als Investment?

Whisky als Geldanlage. Wenn Sie einmal versuchen "Whisky als Geldanlage" zu googeln, werden Sie auf spannende Ergebnisse kommen: Zum Beispiel, dass Whisky eine unproblematische Geldanlage ist, weil dieser länger als Wein halte und einfacher zu lagern sei. Nicht zu vergessen sind die besseren Renditen. Das Ganze ist noch verbunden mit Namen wie Hakushu und Chichibu - dem ganzen Whisky-Stolz Japans. Ein 12-jähriger Hakushu Single Malt ist bereits für rund 79,00 Euro zu haben. Wenn es jedoch etwas noch Edleres aus den japanischen Alpen sein soll, dann kann man sich an einem 25-jährigen Hakushu versuchen. In diesem Fall müssten Whisky-Liebhaber rund 1.500 Euro für die 0,7l Flasche springen lassen.

Aber auch ruhmreiche Namen der traditionsreichen schottischen Single Malt Whiskys sind darunter: Tomatin, Glengoyne und Macallan. Alles Namen, bei denen wir leuchtende Augen bekommen, wenn wir uns den Inhalt in unseren Tumblern vorstellen. Aber sollte man daraus gleich ein Investment machen? Die Chinesen machen es! In der Volksrepublik ist es hipp, in Whisky zu investieren. Quasi die "hochprozentige Alternative" zu Dividendenpapieren. Ein Tipp von uns: Ein Flug nach Edinburgh, die schottische Hauptstadt und dort Bonhams besuchen. Das britische Auktionshaus ist eine sehr gute Adresse. Das Doofe daran ist, wer in Whisky investieren will, der sollte sein Portfolio mindestens fünf Jahre lang behalten, um gute Erträge zu erzielen und für 40 hochwertige Flaschen die Summe von 10.000 Euro bereithalten. Aber Probieren ist nicht. Vor allem nicht die Flaschen, die bei Bonhams versteigert werden.

Eine wahre Seltenheit. Im vergangenen Jahr ging bei Bonhams eine Flasche The Glenfiddich Collection 1937 für unglaubliche 68.500 Pfund (umgerechnet 76.700 Euro) über die Ladentheke. Eine seltene, 70 Jahre alte Flasche Gordon & MacPhail Generations Mortlach brachte immerhin noch 17.500 Pfund (rund 19.600 Euro) ein.

