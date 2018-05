Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Das Abschneiden der Fluggesellschaft am europäischen Markt sei solide, schrieb Analyst James Ainley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lufthansa rechne beim Erlös je Sitzplatzkilometer weiter mit einer stabilen Entwicklung im Gesamtjahr. Er traue ihr aber einen Anstieg zu, weil der Kauf von Air-Berlin-Teilen die Position auf dem Heimatmarkt und damit auch die Preismacht stärken dürfte./tih/jha/ Datum der Analyse: 01.05.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-05-01/12:10

ISIN: DE0008232125