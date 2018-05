Leipzig (ots) -



Aktion Kindertraum erfüllt schon 20 Jahre mehr als 2.500 Träume von kranken oder behinderten Kindern und Jugendlichen sowie deren Geschwistern in ganz Deutschland. Als Dankeschön an die mehr als 40.000 aktiven Spender und um weitere Menschen von Aktion Kindertraum zu überzeugen, reist unser Team aus Hannover in diesem Jahr durch zehn deutsche Städte, um Kontakte zu knüpfen und über das positive Wirken von Aktion Kindertraum zu informieren. Auftakt ist Leipzig am 11./12. Mai auf dem Augustusplatz.



Allein in Leipzig unterstützen mehr als 6.000 Spender/Innen Aktion Kindertraum! Mehr als 47 Wünsche wurden bereits erfüllt.



In unserer Pressekonferenz am 8. Mai um 11 Uhr in der Alten Börse Leipzig, (Naschmarkt 2, 04109 Leipzig) möchten wir Sie gerne über unsere Aktionen und Ausstellungen informieren, die wir in einem Doppel- und zwei Einzel-Zelten auf mehr als 200 Quadratmetern am 11. und 12. Mai auf dem Augustusplatz organisieren (siehe Grafik).



Start ist am 11. Mai um 11 Uhr mit einer Begrüßung von Schirmherrin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a.D. und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a.D.



Auch dazu möchten wir Sie ganz herzlich einladen.



Für Ihre Fragen stehen Ihnen auf der Pressekonferenz am 8. Mai folgende Gesprächspartnerinnen zur Verfügung:



- Ute Friese, Gründerin und Geschäftsführerin der Aktion Kindertraum gemeinnützige Gesellschaft mbH



- Olivia Lehmann (20 Jahre alt) mit ihrer Mutter Astrid. Aktion Kindertraum erfüllte Olivia und ihrem Bruder Oliver ihren größten Wunsch - eine gemeinsame Reise. Olivia leidet unter anderem an einem angeborenen Herzfehler, Kleinwuchs, Gehörlosigkeit (sie besitzt ein Cochlear-Implantat), Iriskolobom (Katzenaugensyndrom) und ist querschnittsgelähmt.



- TV-Moderatorin Jessica Lange, die in Leipzig und anderen Städten die Vorstellungs- und Dialogrunden moderieren wird.



- Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Fördervereins Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V.



- Petra Hohn, Geschäftsführerin des Bundesverbands VEID und Vorstand im Bundesverband Kinderhospiz e.V.



Weitere Städte, in denen Aktion Kindertraum zu Gast sein wird sind:



- Erfurt, 25./26. Mai - Essen, 15./16. Juni - Regensburg, 29./30. Juni - Münster, 6./7. Juli - Heidelberg, 3./4. August - Bremen, 17./18. August - Rostock, 31.August/1. September - Kassel, 14./15. September - Hannover, 21./22. September.



Wir würden uns freuen, wenn Sie über die Auftaktveranstaltung der Jubiläumsreise sowie Aktion Kindertraum berichten.



Auch eine Vorschau/Ankündigung der Veranstaltung wäre für uns ganz wichtig.



Übrigens: Aktion Kindertraum ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und erfüllt deren Standards "für grundlegende Transparenz in gemeinnützigen Organisationen."



Weitere Informationen über Aktion Kindertraum finden Sie unter: www.aktion-kindertraum.de oder auf unserer Jubiläumsseite: http://jubilaeum.aktion-kindertraum.de



Für Ihre Anmeldung, bei Fragen und Interview-Wünschen wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt, siehe unten.



Fotos von der Pressekonferenz sowie den Anwesenden finden Sie nach der Pressekonferenz unter folgendem Link:



http://20jahre.aktion-kindertraum.de/presse/



