Von Emma Court

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck hat im ersten Quartal mehr verdient, aber weniger umgesetzt als erwartet. Weil der Konzern vor Kurzem eine strategische Zusammenarbeit mit dem Wettbewerber Eisai Co aus Japan eingegangen ist, hob er den Umsatzausblick an und nahm die Prognose für den Gewinn zurück.

Im ersten Quartal ging der Nettogewinn auf 736 Millionen US-Dollar oder 27 Cent je Aktie zurück, von 1,55 Milliarden oder 56 Cent je Anteil im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten ist eine Belastung in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Kooperation mit Eisai. Bereinigt verdiente die Merck & Co mit 1,05 Dollar je Aktie 17 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und auch mehr, als die von Factset befragten Analysten mit 1,00 Dollar erwartet hatten.

Die Merck-Aktie, die seit Jahresbeginn 5,6 Prozent im Minus ist, stieg im vorbörslichen Handel 1,1 Prozent.

Der Umsatz legte um 6,4 Prozent auf 10,04 Milliarden Dollar zu. In der Pharma-Sparte stiegen die Einnahmen um 9 Prozent auf 8,92 Milliarden Dollar, wobei sich der Umsatz mit Keytruda von 584 Millionen auf 1,46 Milliarden Dollar mehr als verdoppelte. Sowohl bei Zetia und Vytorin als auch bei Isentress und Isentress HD gingen die Erlöse zurück.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen um 75 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar, sanken aber bereinigt um die Aufwendungen für die Eisai-Partnerschaft um 1,4 Prozent auf 1,79 Milliarden Dollar. Mit Eisai wird Merck künftig das Mittel Lenvima entwickeln und vermarkten. Der Tyrosinkinase-Inhibitor wurde von Eisai entdeckt.

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Merck jetzt einen Umsatz zwischen 41,8 bis 43 Milliarden Dollar und einen Gewinn zwischen 2,45 und 2,57 Dollar je Aktie. Bislang hatte der Konzern Einnahmen von 41,2 bis 42,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,97 bis 3,12 Dollar in Aussicht gestellt. Bereinigt um die Belastung aus der Eisai-Kooperation erwartet Merck jetzt einen bereinigten Gewinn zwischen 4,16 bis 4,28 Dollar je Anteil statt 4,08 bis 4,23 Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2018 09:02 ET (13:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.