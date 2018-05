Bankersatz Nachbar - Alternativen zur Institution Bank

Die Institution "Bank" wird nicht mehr benötigt, nur noch deren Aufgaben, wie Zahlungen ausführen oder einen Kredit anzubieten. Heute gibt es andere Möglichkeiten, mit Geld zu arbeiten.

Die Bankenwelt befindet sich im Umbruch. Man sieht es an den überall schließenden Bankfilialen und dem zunehmenden Kostendruck, der sich in immer neuen Gebühren beim Kunden niederschlägt. Gleichzeitig bringen Anlagen nur wenig Rendite. Dagegen kosten Kredite nach wie vor viel Geld. So mancher sieht daher in den so genannten Peer-to-peer-Plattformen eine sinnvolle Alternative zum klassischen Gang zur Bank. Sowohl als Kreditnehmer, als auch als Kreditgeber. Ein Blick in eine noch wenig bekannte Branche.

Wer braucht noch eine Bank? "Banking is necessary, Banks are not". Dieses Zitat von Microsoft-Gründer Bill Gates aus dem Jahr 1994 wird in vielen Studien und Vorträgen rund um die Bank der Zukunft gerne als Aufhänger genutzt. Kein Wunder, denn die Aussagen von damals sind so aktuell wie noch nie. Und sie bringen das Problem kurz und knapp auf den Punkt.

Das Ganze lässt sich noch konkretisieren: Wer braucht in Zeiten von Paypal, Bitcoin und Auxmoney noch eine traditionelle Bank? Alle drei Angebote hängen eng mit dem Internet zusammen. Zwar stehen alle drei für unterschiedliche Bankaufgaben, aber sie zeigen, wohin die Reise gehen kann. Über Bitcoin bzw. die Welt der Kryptowährungen haben wir in der Sommerausgabe ausführlich geschrieben. Wer hätte damals ahnen können, dass der Wert des Bitcoin eine solche Entwicklung nimmt? Vermutlich nur wenige Optimisten. Gleichzeitig nehmen die Risiken bei den Wertschwankungen weiter zu. Wir bleiben bei unserer skeptischen Haltung den digitalen Währungen gegenüber. Das gilt jedoch nicht für andere Internet-basierte Innovationen aus dem Bankbereich.

Zahlungen beschleunigen. Wer heute eine Banküberweisung tätigt, weiß dass das Geld mit Eingabe der TAN das Konto verlassen hat. Bis es jedoch bei seinem Empfänger ankommt, dauert es meist einen Werktag. Gegen dieses Prinzip des alten Banking hat Paypal seine Echtzeitüberweisung gesetzt. Die frühere Tochter der Internetauktionsplattform eBay ist mit seinem Zahlungsmittelangebot inzwischen eine echte Instanz. Wer schnell, zuverlässig und sicher Geld transferieren möchte, nutzt das Angebot des US-Konzerns. Simpler geht es nicht. Zugleich ist es ein schönes Beispiel, welche Erleichterungen das Internet im Alltag bringen kann.

