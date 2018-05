Die Investmentbank Goldman Sachs hat sich mit US-Behörden nach Vorwürfen wegen verbotener Absprachen zum Nachteil von Kunden bei Devisen-Deals auf einen Vergleich geeinigt. Das Wall-Street-Haus wird jeweils rund 55 Millionen Dollar (46 Mio Euro) an die New Yorker Finanzaufsicht und die Notenbank Federal Reserve zahlen, wie die Regulierer am Dienstag mitteilten.

Dem Geldhaus war Aufsichtsversagen vorgeworfen worden. Währungshändler sollen mit anderen Finanzprofis zwischen 2008 und 2013 illegale Absprachen getroffen und Tipps zu Devisengeschäften ausgetauscht haben. Dabei sollen die Mitarbeiter vertrauliche Daten von Klienten preisgegeben haben, denen sie in geheimen Chats Codenamen wie "Satan" oder "Fiddler" gaben.

Bei dem Vergleich musste Goldman Sachs sich auch verpflichten, die internen Kontrollen zu verbessern, damit sich solche Regelverstöße künftig nicht wiederholen. Die Bank zeigte sich in einem Statement zufrieden mit der Einigung, die mit den Behörden erzielt wurde. Manipulationen an den Devisenmärkten hatten in den vergangenen Jahren bereits zu einem großen Skandal und deutlich höheren Strafen für etliche Finanzinstitute geführt - darunter auch Goldman Sachs./hbr/DP/he

ISIN US38141G1040

AXC0105 2018-05-01/19:01