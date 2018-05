Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handel unter 1,20 US-Dollar geblieben. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1996 Dollar. Im asiatischen Handel hatte sie noch zeitweise bei 1,2084 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,2079 Dollar festgesetzt. Am Dienstag wurde wegen des Feiertages kein Referenzkurs ermittelt.

Der Dollar legte zu allen wichtigen Währungen zu. US-Präsident Donald Trump hatte die Schonfrist bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium für die EU-Staaten, Mexiko und Kanada bis zum ersten Juni verlängert. Schwache US-Konjunkturdaten belasteten den Dollar nicht. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im April überraschend kräftig eingetrübt. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM war auf den niedrigsten Wert seit Juli 2017 gesunken. In der Eurozone wurden wegen des Feiertages keine relevanten Konjunkturdaten veröffentlicht./he

