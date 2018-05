New York (ots/PRNewswire) - Die globale Lifestyle-Marke Nobu Hospitality, gegründet von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper, ist hocherfreut, ihre weitere globale Erweiterung in Tel Aviv, Israel, bekannt zu geben.



Nobu Hotels stehen für intuitives Design, feine Zutaten, kraftvolle Dynamik und Leidenschaft für Service. Das Nobu Hotel Tel Aviv ist das 17. Hotel im wachsenden Portfolio der Marke. Mit einer Vision von Gerry Schwartz und Heather Reisman wird das Nobu Hotel Tel Aviv Tastemaker und Stil-Setter anziehen und das Konzept des Luxushotels auf belebte allgemein zugängliche Räume konzentrieren. "Heather und ich freuen uns, Nobu in Israel bekannt zu machen", sagte Gerry Schwartz.



Das neue Boutique-Hotel mit dem Nobu-Restaurant als sein Herzstück entsteht am Rothschild Boulevard 55 und an der Ahad Ha'am Street 66 in einem der ältesten Stadtteile von Tel Aviv. Das Hotel bietet 38 sorgfältig gestaltete Zimmer, einen großen Garten, ein Fitnesscenter, einen Pool, Außenbereiche und ein privates Dach, das sich ideal zur Durchführung von Veranstaltungen eignet.



"Mit Partnern und guten Freunden, Gerry und Heather, an diesen Ort nach Tel Aviv zu kommen, ist die perfekte Kombination für uns alle", so Meir Teper.



Der Geschäftsführer, Trevor Horwell, sagte: "Dies ist ein aufregendes neues Projekt und zusammen mit dem Auftritt von Tel Aviv als bedeutendes High-Tech- und Geschäftszentrum und dem starken Tourismusmarkt in der Stadt, passt das Projekt perfekt zu unserer globalen Kundschaft".



Nobu Hospitality:



Von Robb Report zu einer der 25 innovativsten Luxusmarken ernannt, zählt Nobu Hospitality zu einer Eliteauswahl globaler Luxusmarken. Gegründet von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper entfaltet sich die Marke Nobu in den Hauptstädten der Welt zu einem ultimativen Lifestyle-Erlebnis. Nobu Hotels haben eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter Up-and-Coming Hoteliers von Boutique Design, Hottest New Hotels von CNN Travel, Wallpaper Best Urban Hotel, Top North America Hotel Opening von Luxury Travel Advisor und Luxury Travel Advisor's Award of Excellence. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 als Boutique-Hotel im Caesar's Palace Las Vegas eröffnet, die Eröffnung von Nobu Hotel City of Dreams Manila fand 2014 statt, Nobu Hotel Miami Beach öffnete 2016, Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London, Nobu Hotel Ibiza Bay und Nobu Hotel Epiphany Palo Alto im Jahr 2017 und Nobu Hotel Marbella 2018. Weitere Nobu Hotels für Barcelona, Riyadh, Los Cabos, Chicago, Toronto, São Paulo und Atlanta befinden sich in der Entwicklungsphase.



