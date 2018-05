NEW YORK (Dow Jones)--Käufe im späten Geschäft haben am Dienstag die Kurse am breiten Markt und vor allem an der technologielastigen Nasdaq nach oben geführt. Dagegen schloss der Dow, belastet von einigen Schwergewichten, im Minus, aber klar über Tageshoch. Zu den Favoriten gehörten die verschiedenen Technologie-Sektoren wie Hardware, Halbleiter, IT und Software. Offenbar waren die Börsianer zuversichtlich mit Blick auf die Apple-Zahlen, die am Dienstag nachbörslich mitgeteilt werden. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu.

Ein belastendes Thema war dagegen nach Auskunft von Händlern die jüngste Runde an Unternehmensergebnissen, die nicht überzeugten. Hinzu kamen handelspolitische Sorgen, nachdem die US-Regierung die Zollbefreiung der EU, Kanadas und Mexikos lediglich um 30 Tage verlängert hat. Dies erhöhe die Marktunsicherheit, kritisierte die Europäische Kommission. Daneben herrschte Vorsicht und Zurückhaltung, weil die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch ansteht. In diesem Rahmen dürfte sie sich zur weiteren Geldpolitik äußern - viele Teilnehmer rechnen mit einer Anhebung im Juni.

Der Dow-Jones-Index sank um 0,3 Prozent auf 24.099 Punkte. Der S&P-500 gewann dagegen 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite rückte sogar um 0,9 Prozent vor. Gehandelt wurden 805,9 (Montag: 1,007 Milliarden) Millionen Aktien. Dabei wurden 1.561 (1.105) Kursgewinner und 1.385 (1.850) -verlierer gesehen. Unverändert schlossen 123 (118) Titel.

Am Montag hatten überdies die gestiegenen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten gelastet, nachdem sich Israel und Iran in der Frage des iranischen Atomprogramms gegenseitig der Lüge bezichtigt hatten. Jedoch setzte sich inzwischen die Auffassung durch, dass die von Israel präsentierten, gegen Iran gerichteten Informationen nicht übermäßig spektakulär sind.

Merck und Pfizer enttäuschen

Unter den Einzwelwerten verloren Boeing 1,2 Prozent. Der Flugzeughersteller will den Teilebauer KLX für 3,2 Milliarden Dollar übernehmen. KLX gaben 8,6 Prozent nach. Der US-Pharmakonzern Merck hat im ersten Quartal mehr verdient, aber weniger umgesetzt als erwartet. Die Aktie fiel um 1,5 Prozent. Die Titel des Konkurrenten Pfizer verloren 3,3 Prozent, da das Unternehmen die Umsatzerwartungen verfehlt hat.

Dagegen drehte die Aktie des Sportartikelherstellers Under Armour ins Plus. Zunächst war er mit seinem Zahlenwerk nicht auf Gegenliebe bei den Anlegern gestoßen. Es gelang ihm, die Erwartungen im ersten Quartal zu übertreffen, doch die Prognosen blieben hinter den Hoffnungen zurück. Die Aktie gewann nach zunächst heftigen Verlusten schließlich 1,5 Prozent.

Schlechter erging es dem Festplattenspezialisten Seagate. Das Unternehmen hat zwar die Konsensschätzungen übertroffen, nicht jedoch die hohen Erwartungen einiger Investoren. Die Aktie verbilligte sich um 6,4 Prozent.

Zu den freundlichen Seiten der Berichtssaison gehörte Tenet Healthcare. Das Unternehmen hat bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde der Verkauf eines Hospitals in St. Louis abgeschlossen. Die Aktie haussierte um gut 19 Prozent.

Die McDonald's-Aktie verlor in einer Gegenbewegung 2,4 Prozent. Am Montag hatte sie nach guten Gewinn- und Umsatzzahlen kräftig zugelegt. Überschattet wurden die Zahlen allerdings von einem Rückgang der Kundenbesuche in den USA.

Euro saust unter 1,20 Dollar

Der Dollar rückte in Riesenschritten vor. Hauptgrund ist die erwartete unterschiedliche Geldpolitik in den USA und anderen Weltregionen. Während die US-Notenbank einen zunehmend strammen Kurs fährt, trauen viele Teilnehmer den anderen großen Akteuren die Zinswende nicht zu. Der Euro fiel erstmals seit Januar unter die 1,20er Marke und damit zugleich unter die vielbeachtete 200-Tagelinie. Im Jahreshoch im Februar wurden für die Gemeinschaftswährung noch über 1,25 Dollar bezahlt. Derweil näherte sich der Dollar der 110-Yen-Marke, die er zuletzt im Februar erobert hatte.

Die stahlharte US-Devise rüttelte auch die Preise der in der US-Währung gehandelten Rohstoffe Öl und Gold durch. Der Goldpreis verlor 0,8 Prozent auf 1.304 Dollar je Feinunze, bewegte sich damit auf einem Zweimonatstief und näherte sich überdies der 1.300-Dollar-Marke. Öl der Sorte WTI sank sogar um 1,9 Prozent auf 67,25 Dollar je Barrel. Brentöl verlor in ähnlichem Ausmaß. Am Vortag hatten die vermeintlichen Enthüllungen Israels zu Iran den Preis noch gestützt, doch am Dienstag wurde dies weniger dramatisch gesehen. Dennoch bleibt das Iran-Thema auf der Agenda und könnte den Preis wieder nach oben bringen. Nächster Impuls dürften die API-Daten am Dienstag sein.

Die Notierungen der Anleihen gaben nach, so dass die Rendite der zehnhjährigen Titel um 2 Basispunkte stieg auf 2,97 Prozent. Im Vorfeld der Fed-Sitzung positionierten sich die Anleger für mögliche Signale einer künftigen Zinserhöhung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.099,05 -0,27 -64,10 -2,51 S&P-500 2.654,80 0,25 6,75 -0,70 Nasdaq-Comp. 7.130,70 0,91 64,44 3,29 Nasdaq-100 6.681,96 1,16 76,39 4,46 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 0,8 2,49 129,4 5 Jahre 2,82 1,5 2,80 89,2 7 Jahre 2,93 1,0 2,92 67,8 10 Jahre 2,97 1,8 2,95 52,5 30 Jahre 3,13 1,0 3,12 6,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.01 Uhr Fr, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1993 -0,71% 1,2132 1,2105 -0,2% EUR/JPY 131,74 -0,17% 132,46 132,02 -2,6% EUR/CHF 1,1952 -0,12% 1,1984 1,1964 +2,1% EUR/GBP 0,8811 +0,45% 0,8799 1,1388 -0,9% USD/JPY 109,84 +0,53% 109,16 109,05 -2,5% GBP/USD 1,3612 -1,13% 1,3785 1,3786 +0,7% Bitcoin BTC/USD 9.011,45 -2,7% 9.351,75 9.244,98 -34,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,45 68,57 -1,6% -1,12 +12,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,49 1.315,34 -0,8% -10,86 +0,1% Silber (Spot) 16,17 16,33 -1,0% -0,16 -4,5% Platin (Spot) 894,65 906,00 -1,3% -11,35 -3,8% Kupfer-Future 3,03 3,05 -0,9% -0,03 -8,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2018 16:14 ET (20:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.