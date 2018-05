Immobilien: Wo sich das Kaufen noch lohnt…

Investments in Immobilien sind und bleiben das Geldanlage-Thema in Deutschland. Die Frage ist dabei: Wie ist es um die Wertentwicklung der eigenen vier Wände künftig bestellt. Schließlich möchte niemand Eigentum besitzen, das im Laufe der Zeit immer mehr an Wert verliert.

Wichtige Studie. Gemeinsam mit dem Hamburgischen WeltWirtschaftsinstitut (HWWI) ist die Postbank in der Studie Wohnatlas 2018 der Frage nachgegangen, wo Immobilien in Deutschland bis 2030 an Wert gewinnen bzw. verlieren werden. Diese Informationen sind sowohl für Haus- bzw. Wohnungsbesitzer als auch für Kaufwillige von entscheidender Bedeutung. Als Faustregel gilt:

Wenn die Preise in einem Ort steigen, legt auch der Wert der Immobilie zu. Diese Preisprognosen sind für viele Aspekte rund um das Thema Immobilien interessant: durchschnittlicher Kaufpreis pro Quadratmeter, Mieteinnahmen und voraussichtlicher Verkaufspreis. Der Wohnatlas umfasst die Daten für insgesamt 401 Städte und Landkreise in der gesamten Bundesrepublik Deutschland

Wo sich kaufen noch lohnt… Vor allem in Ballungsräumen werden die Preise für Immobilien immer weiter ansteigen. Immobilienbesitzer können aber auch in gefragten ländlichen Regionen davon ausgehen, dass ihr Eigenheim an Wert gewinnt. In 54,9 Prozent der 401 deutschen Städte und Landkreise verzeichnet die Studie eine Preissteigerung.

