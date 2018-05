Wenige Tage nach Verkündung des ersten Lizenzdeals kann Trevena (WKN: A1XDSL) auch schon den nächsten Kommerzialisierungserfolg vermelden: Mit China wartet ein Mega-Markt auf Trevenas innovatives Schmerzmittel Oliceridine.

"Weitere kurzfristige Verpartnerungen sind mit dem Abschluss des Pharmbio-Deals aus unserer Sicht nun wahrscheinlicher denn je", schrieben wir letzte Woche nach Trevenas Südkorea-Deal. Dass die zweite Transaktion dieser Art nun so schnell folgt, überrascht selbst uns und spricht eindeutig für das Potenzial von Oliceridine. Trevenas Medikamentenkandidat, der im Bestfall Morphin als Standard-Schmerztherapie in Krankenhäusern ablösen könnte, soll in diesem Jahr die Zulassung in den USA erhalten.

Milliardenschwerer Pharma-Partner

Mit Jiangsu Nhwa (www.nhwa-group.com) konnte Trevena einen schwergewichtigen, etablierten Pharma-Player für die Vermarktung in China gewinnen. Der an der Börse Shenzhen gelistete Konzern bringt aktuell umgerechnet rund 3 Milliarden USD Marktkapitalisierung auf die Waage und vertreibt über 100 Produkte ...

