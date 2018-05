The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2G8VP3 VERIANOS REAL ANL 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGQ1 DZ BANK IS.C155 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA USP9308RAZ66 TRANSP. DE GAS 18/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1813504666 SIGMA HOLDCO 18/26 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0P3W8 DEKA GM ANL 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2GA6 UC-HVB 18/23 DL BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HVB2H38 UC-HVB USD 22 LIBOR BD01 BON USD N

CA XFRA US14040HBY09 CAPITAL ONE FINL 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284L18 US TREASURY 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA USU0944DAB39 BMC SOFTW.FIN.17/21REGS 2 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1713464102 ELERING A.S. 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1814787054 SUNSH. MID 18/26 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1814962582 TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1816329418 TEOLLIS.VOIMA OYJ18/24MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1816652389 EIB EUR.INV.BK 18/22 MTN BD01 BON BRL N

CA 7F4 XFRA CA02210D1033 ALTURA ENERGY INC EQ00 EQU EUR N

CA BQJ XFRA CA09609T1021 BLUEDROP PERFORM.LEARN. EQ00 EQU EUR N

CA 4WS XFRA CA2525931085 DIAMOND EST.WIN.+SPIRITS EQ00 EQU EUR N

CA DJ5C XFRA CA86882A1093 SURGE EXPLORATION INC. EQ00 EQU EUR N

CA XMYV XFRA DE000A2LQ009 MYBET HOLDING SE NA KONV. EQ00 EQU EUR Y

CA VAYA XFRA FI0009900682 VAISALA OY A EQ00 EQU EUR N

CA 5PD XFRA FR0012613610 PRODWAYS GROUP SA EO-,5 EQ00 EQU EUR Y

CA DZF0 XFRA DE000A2DTM69 DER ZUKUNFTSFONDS FD00 EQU EUR N