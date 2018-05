FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.041 EUR

VJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 0.860 EUR

MYM XFRA AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 3.100 EUR

BFC XFRA AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG 0.030 EUR

LI3 XFRA FR0000050353 LISI SA INH. EO 0,40 0.480 EUR

NFPH XFRA TH0083A10Z11 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.034 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.389 EUR

3VFN XFRA LI0315487269 VP BANK AG A SF 10 4.595 EUR

XFRA DE000NLB68E2 NORDLB PORTFOLIO4 04/12 0.000 %

XFRA DE000NLB68C6 NORDLB PORTFOLIO2 04/12 0.000 %

XFRA DE000NLB68D4 NORDLB PORTFOLIO3 04/12 0.000 %

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.255 EUR

DE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 %

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.322 EUR

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN

BFSA XFRA LU1704650164 BEFESA S.A.ORD.REG. EO 1 0.730 EUR

571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.089 EUR

1Y4 XFRA CH0001319265 SCHW.NATLBK N.SF 250 12.531 EUR