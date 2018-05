FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD 1.387 EUR

FJAB XFRA LU0094864450 UBS LUX MED.T.BD-EUR P-DI 1.150 EUR

GLR XFRA CH0189396655 GLARNER KANTONALB.NA.SF10 0.752 EUR

N1O XFRA US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 1.155 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.141 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.099 EUR

FOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 0.625 EUR

CID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 0.124 EUR

BRD XFRA US1055321053 BRASKEM PFD ADR/2 O.N. 0.917 EUR

BSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER SP.ADR1 0.061 EUR

JAV2 XFRA TH0975010R11 ESSO (TH.)-NVDR- BA4,9338 0.026 EUR

JAV XFRA TH0975010016 ESSO THAIL.-FGN- BA4,9338 0.026 EUR

QU5A XFRA TH0088010R13 PADAENG IND. -NVDR- BA 10 0.039 EUR

NVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.034 EUR

VZ8 XFRA SG1T06929205 CHINA AVIATION OIL SD-,25 0.028 EUR

U1O XFRA SG1S83002349 UOL GROUP LTD. SD 1 0.109 EUR

O5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.025 EUR

TZ2 XFRA SG1I59882965 TREK 2000 INTL LTD SD-,05 0.006 EUR

FOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.061 EUR

36L XFRA KYG884931042 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 0.004 EUR

A64 XFRA ID1000111305 ADARO ENERGY TBK RP 100 0.004 EUR

Q9S XFRA HK2778034606 CHAMPION REAL EST. UTS 0.013 EUR

D2L XFRA FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 12 4.290 EUR

EZM XFRA FR0000124570 PLASTIC OMN.INH.EO-,06 0.670 EUR

PEU XFRA FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 0.530 EUR

BYG XFRA FR0000120503 BOUYGUES SA INH. EO 1 1.700 EUR

LET XFRA FR0000065484 LECTRA S.A. INH. EO 1 0.380 EUR

3IC XFRA FR0000035081 ICADE S.A. 4.300 EUR

NC8A XFRA HK0000154648 NEW CENTURY REIT UTS 0.007 EUR

XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %

BLON XFRA CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 4.678 EUR

62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.116 EUR

BRDA XFRA BRBRKMACNPA4 BRASKEM PFD A 0.451 EUR