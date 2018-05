FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2BL XFRA KYG110431098 BILLION INDUS.HLDGS HD-01

BIU2 XFRA BMG2116Y1057 CN EVERBRIGHT WATER HD 1

MT4 XFRA CH0030773102 MATADOR PR.EQ. INH. SF 10

GG2 XFRA AU000000MLI8 MINTAILS LTD

DML XFRA AU000000SYA5 SAYONA MINING LTD