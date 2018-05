11880 Solutions AG erweitert Suchmaschinen-Werbeangebot: Neue Partnerschaft mit Microsoft besiegelt DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kooperation 11880 Solutions AG erweitert Suchmaschinen-Werbeangebot: Neue Partnerschaft mit Microsoft besiegelt 02.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Essen, 2. Mai 2018 - Die 11880 Solutions AG hat jetzt eine Partnerschaft mit Microsoft geschlossen. Inhalt der Kooperation ist die Vermarktung von Werbeprodukten der Suchmaschine Bing. "Wir wollen das Werbebudget unserer Kunden immer so effizient wie möglich investieren und haben deshalb die Möglichkeit der Suchmaschinenwerbung um Bing erweitert", erläutert Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Natürlich ist Google ein wichtiger Partner für uns, aber schon mehr als zehn Prozent aller deutschen Online-User nutzen Bing von Microsoft. Die starke Verzahnung von Bing mit dem Betriebssystem Windows 10 sorgt für steigende Suchanfragen, von denen nun auch unsere Kunden profitieren." 11880.com-Unternehmenskunden können dank Bing schon mit einem kleinen Budget einen großen Effekt erzielen und Neukunden auf ihre Online-Präsenz aufmerksam machen. Die Media-Berater von 11880.com beraten Kunden je nach Höhe des Budgets, Werbezielen und Branchen und stellen einen optimalen Mix aus Suchmaschinenprodukten für sie zusammen. 11880.com-Kunden bekommen Klicks dort, wo ihre Zielgruppen sie suchen. Ein mehrwöchiger Test hat gezeigt, dass die Besuche auf der Unternehmenshomepage von 11880.com-Kunden schon mit einem geringen Werbeeinsatz bei Bing deutlich ansteigen. Mit ihrem breiten Produktangebot sorgt die 11880 Solutions AG für einen aufmerksamkeitsstarken Online-Auftritt vor allem bei kleineren Unternehmen in Deutschland. Angefangen von der breiten Präsenz auf mehr als 30 wichtigen Suchportalen, über den direkten Kontakt zu Neukunden bis hin zum Management von Kundenbewertungen bietet 11880.com eine Vielzahl an Möglichkeiten für kleine Unternehmen, um groß rauszukommen. Effiziente Suchmaschinenwerbung bei Google und Bing in Kombination beschleunigt den Vermarktungserfolg im Internet jetzt noch stärker. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681219 02.05.2018

ISIN DE0005118806

AXC0062 2018-05-02/07:59