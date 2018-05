Francotyp-Postalia Holding AG: FP InovoLabs ist Mitglied im Partnernetzwerk von Amazon Webservices DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Francotyp-Postalia Holding AG: FP InovoLabs ist Mitglied im Partnernetzwerk von Amazon Webservices 02.05.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. FP InovoLabs ist Mitglied im Partnernetzwerk von Amazon Webservices Berlin, 02.05.2018 - Die FP InovoLabs GmbH, Experte für Verschlüsselungen zur sicheren Übertragung von Daten, ist dem AWS-Partnernetzwerk (APN) des weltweit größten Cloud-Service-Provider Amazon Web Services beigetreten. FP InovoLabs ist Technologiepartner von AWS In Zeiten des Internet of Things (IoT) gewinnt die sichere Datenübertragung - besonders von sensiblen Daten - immer mehr an Bedeutung. Bei der Übertragung von Daten, beispielsweise von einem IoT-Gerät in eine Cloud, muss deren Identität, Herkunft, Unversehrtheit und Vollständigkeit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, um diese Daten im nächsten Schritt analysieren zu können. FP InovoLabs hat, basierend auf seiner zertifizierten FP-Technologie, ein Gateway zur sicheren Übertragung sensibler Daten entwickelt. "Wir freuen uns sehr, dass AWS uns in sein Partner Ecosystem aufgenommen hat. Das ist ein wichtiger Schritt für FP und es bestätigt uns darin, dass wir uns mit der Entwicklung unserer digitalen Technologien auf dem richtigen Weg befinden", sagt Rüdiger A. Günther, CEO/CFO der Francotyp-Postalia Holding AG. Geplant ist, die Integration der FP Technologie in die AWS Plattform noch weiter auszubauen. Kontakte im Unternehmen: Investor Relations: Dr. Joachim Fleïng, Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: j.fleing@francotyp.com Brand PR Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und YouTube. Oder abonnieren Sie unser RSS- Feed. Über Francotyp-Postalia: Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail-Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNS in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: pr@francotyp.com 02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681167 02.05.2018

