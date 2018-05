Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 6,20 auf 6,15 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der italienische Energieversorger dürfte in den kommenden fünf Jahren jährlich 5 Milliarden Euro für Zukäufe ausgeben - vermutlich in den USA, Brasilien und auf der iberischen Halbinsel, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Diese könnten den Gewinn je Aktie (EPS) um 15 Prozent steigern und zu einer jährlichen Wachstumsrate von über 10 Prozent führen./gl/tih Datum der Analyse: 02.05.2018

ISIN: IT0003128367