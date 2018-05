Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationale Experte für digitale Finanztechnologie, kooperiert mit Denizen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, und Madrid, Spanien. Unterstützt wird die neue Banking-App von Beratern mit langjähriger Branchenerfahrung und einem der weltweit größten Finanzinstitute, der BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Wirecard unterstützt Denizen als Technologiepartner bei der Umsetzung der neuen Digital-Banking-Lösung und stellt die technische Schnittstelle sowie innovative Issuing-Lösungen bereit.



Die innovative mobile Banking-App wurde speziell für Nutzer entwickelt, die im Ausland leben oder arbeiten. Denizen erspart Usern unnötige Gebühren und Services. So kann jeder sein Geld in Echtzeit sorglos und vollkommen transparent verwalten, da Denizen von dem führenden internationalen Finanzinstitut BBVA unterstützt wird. Neben der App erhalten Nutzer auch eine physische Debitkarte, mit der sie ebenfalls gebührenfrei bezahlen können. Das neue mobile Banking-Ökosystem ist bereits in Spanien und den USA verfügbar und soll später in ganz Europa ausgerollt werden.



Joaquín Ayuso de Paul, CEO und Mitgründer von Denizen, sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Wirecard an diesem bahnbrechenden Banking-Projekt zusammenzuarbeiten. Für uns ist es wichtig, unseren Kunden die besten Banking-Lösungen anzubieten, um ihnen zu helfen, die besten finanziellen Entscheidungen zu fällen und so ihr Leben zu erleichtern. Mit der Denizen-App schreiben wir ein neues Kapitel in der Geschichte digitaler Banking-Innovationen."



Julian Weste, Vice President Sales Financial Institution and FinTech Europe bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuen uns, das von BBVA unterstützte FinTech Denizen als Kunden gewonnen zu haben und unsere innovative Technologie in einem individuellen Format für Denizen künftig in allen europäischen Ländern einzuführen. Diese Zusammenarbeit ist eine perfekte Kombination der individuellen Stärken der Partner."



Weitere Informationen über Denizen finden Sie unter: https://www.denizen.io/



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Denizen ist eine einheitliche Bankenplattform und das erste wirklich globale Konto, das finanzielle Entscheidungen und Finanzmanagement über Grenzen hinweg schnell und einfach macht. Entwickelt für den globalen Bürger, vermeidet Denizen den Ärger, den Stress und die Gebühren des traditionellen internationalen Bankwesens durch eine einzige Plattform und ein einziges Konto, das Währungsumtausch, Einzahlungen, Zahlungen und Überweisungen für eine vollständige finanzielle Transparenz vereinigt. Denizen ermöglicht den sofortigen Zugriff auf Ihr Geld, erhebt keine Gebühren für Banküberweisungen oder Währungsumtausch, ermöglicht Ihnen das Einfrieren und Freischalten von Karten mittels einer mobilen Anwendung, bietet eine globale Debitkarte ohne Bankgebühren und ermöglicht es Ihnen, Ihr globales Denizen-Guthaben auf einen Blick zu sehen. Mehr über Denizen unter http://www.denizen.io.



