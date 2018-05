Nach Vorlage von starken Geschäftszahlen für 2017 haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Strabag mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel sehen sie ebenfalls unverändert bei 44,00 Euro.

Am Mittwoch starteten die Strabag-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 34,25 Euro in den Handel.

Die Experten sehen den Baukonzern besser positioniert als seine Branchenkollegen. Langfristig bleiben ihre Einschätzungen bestehen, kurzfristig gibt es nur minimale Veränderung. So prognostizieren sie für das laufende Geschäftsjahr 2018 der Strabag einen Gewinn von 2,93 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 3,04 (2019) und 3,25 (2020) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,41 (2018), 1,52 (2019) und 1,63 (2020) Euro je Aktie erwartet.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad/ste

AFA0014 2018-05-02/09:37

ISIN: AT000000STR1