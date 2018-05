Deutschlands größter Immobilienkonzern VONOVIA wird morgen erneut über ein sehr ansprechendes erstes Quartal berichten. Wir erwarten den FFO, was in etwa dem Cashflow aus dem Bestand entspricht, in Höhe von 0,51 €. Über das Jahr liegen die Taxen um 2 € je Aktie. Das ist ok. Was stört? 2014 lag der Net Asset Value je Aktie noch bei 23 €. 2017 waren es schon knapp 44 € und per 2018 reichen die Taxen schon deutlich über 50 €. Das entspräche mehr als einer Verdoppelung des NAV je Aktieinnerhalb von vier Jahren. Damit haben wir ein Problem!



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



