Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers Palfinger bei 41,00 Euro bestätigt. Das Anlagevotum blieb ebenfalls unverändert bei "Buy".

Der Umsatz im ersten Quartal sei vor allem aufgrund eines positiven europäischen Marktumfeldes um 8,9 Prozent gestiegen, schreiben die Analysten. Ihren Umsatz-Ausblick für heuer halten sie mit einem Plus von sechs Prozent für eher konservativ. Es sei noch Raum gelassen für möglichen Gegenwind in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres, hieß es in der jüngsten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,93 Euro für 2018, sowie 2,38 bzw. 2,71 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,64 Euro für 2018, sowie 0,79 bzw. 0,89 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,45 Prozent bei 31,55 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

ISIN: AT0000758305