Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa nach dem jüngsten Kursrückgang von 36,20 auf 33,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Markt suche nun wohl nach Gründen, um die Lufthansa-Aktie zu drücken und finde sie in zyklischen Faktoren, der starken Kursentwicklung 2017 und steigenden Treibstoffkosten, schrieb Analyst Anand Date in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Anhebung der Unternehmensziele im zweiten Quartal hält der Experte für wahrscheinlich. Die Aktie bleibe extrem günstig./ajx/tih Datum der Analyse: 02.05.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0027 2018-05-02/10:43

ISIN: DE0008232125