Trotz der schwachen Vorgaben der Börsen in den USA und Asien legte der DAX bisher deutlich zu. Das deutsche Börsenbarometer kletterte dabei sogar über die Marke von 12.700 Punkten. Am Nachmittag steht der ADP-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bekannt gegeben. Apple verdiente im abgelaufenen Quartal 13,8 Milliarden US-Dollar und will ein Aktienrückkaufprogramm starten. Holger Scholze berichtet.