Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG

Unternehmen: ABO Invest AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.05.2018

Kursziel: 2,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG

(ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40.

Zusammenfassung:

ABO Invest hat ihr Grünstromportfolio mit dem Kauf der verbliebenen 20% des

deutschen Windparks Weilrod um gut 3 MW auf 156 MW ausgebaut. Die

Stromproduktion lag in den ersten vier Monaten des Jahres unter den

Prognosewerten, die aber im weiteren Jahresverlauf bei entsprechenden

Windbedingungen durchaus noch erreicht oder übertroffen werden können. Die

Portfolioerweiterung ist in unseren Schätzungen bereits enthalten, da wir

für das Gesamtjahr eine Ausweitung der Kapazität um 15 MW unterstellen.

Directors' Dealings ('Insiderkäufe') von Vorstand und Aufsichtsrat sind ein

Beleg dafür, dass das Management des Unternehmens den Kursrückgang der

letzten Monate für ungerechtfertigt hält. Ein auf unveränderten Schätzungen

basierendes aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von

EUR2,40. Wir halten die ABO Invest Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau für

klar unterbewertet und empfehlen sie weiterhin zum Kauf.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 2.40 price target.

Abstract:

ABO Invest has expanded its green power portfolio by a good 3 MW to 156 MW

with the purchase of the remaining 20% of the German wind farm Weilrod.

Electricity production in the first four months of the year was below the

forecast values, which in the further course of the year can still be

reached or exceeded given corresponding wind conditions. The portfolio

expansion is already included in our estimates, as we anticipate capacity

expansion of 15 MW for the full year. Directors' Dealings ('insider

purchases') by the Management Board and the Supervisory Board are proof

that the company's management considers the share price decline of recent

months unjustified. An updated DCF model based on unchanged estimates still

yields a price target of EUR2.40. At the current price level, we regard the

ABO Invest share as very attractively valued and confirm our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16409.pdf

ISIN DE000A1EWXA4

