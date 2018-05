Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 96 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es gebe erste Zeichen einer Normalisierung in den überhitzten Polyurethan-Märkten, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinndynamik bei dem Kunststoffkonzern sei inzwischen aber negativ. Die Entwicklung lasse sich nicht mehr so gut vorhersehen und der Aktienüberhang durch Bayer helfe den Aktien auch kaum./ajx/tih Datum der Analyse: 02.05.2018

