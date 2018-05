mybet Holding SE beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss, Ausgabe weiterer Wandelschuldverschreibungen und Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung mybet Holding SE beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss, Ausgabe weiterer Wandelschuldverschreibungen und Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens 02.05.2018 / 11:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. mybet Holding SE beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss, Ausgabe weiterer Wandelschuldverschreibungen und Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens Berlin, den 2. Mai 2018. Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) ("Gesellschaft") haben heute gemeinsam Maßnahmen zur Refinanzierung der Gesellschaft beschlossen. So hat der Vorstand zum einen mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 6.396.231 Euro um bis zu 639.623 Euro gegen Bareinlagen aus dem Genehmigtem Kapital 2015/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Ausgabebetrag von 1,20 Euro je Aktie angeboten. Bei der Festsetzung des Ausgabebetrags wurde die von der Hauptversammlung am 19. Februar 2018 beschlossene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:1 berücksichtigt. Zum anderen hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000 weitere Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 (ISIN: DE000A2G8472) mit einem Nennbetrag von je 100,00 Euro, insgesamt also mit einem Nennbetrag von bis zu 500.000 Euro, zum Nennbetrag auszugeben ("Neue Teilschuldverschreibungen"). Die Neuen Teilschuldverschreibungen bilden mit den bereits unter Gewährung von Bezugsrechten an die Aktionäre und die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 begebenen Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 eine einheitliche Emission. Die Zeichnung und Übernahme der Neuen Teilschuldverschreibungen erfolgt ebenfalls im Wege einer Privatplatzierung. Darüber hinaus wurde von der Gesellschaft ein kurzfristiges Darlehen im Umfang von 300.000 Euro aufgenommen. Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A0JRU67, Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard Mitteilende Person: Markus Peuler, Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com | www.mybet-shop.com Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 E-Mail ir@mybet.com 02.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681377 02.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0JRU67

AXC0126 2018-05-02/11:26