Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: Apple hat es wieder einmal alles gezeigt. Von wegen schwache Iphone-Verkäufe und Flaute in China - vor allem die starken iPhone-Verkäufe in China haben zu einem sehr starken Quartal geführt und zu einem nachbörslichen Kuranstieg von 3,5 Prozent. Obwohl der Smartphone-Markt in China im ersten Quartal 2018 um 21 Prozent geschrumpft ist, hat Apple dort seine Erlöse um gut 20 Prozent steigern können. Vor allem das teure iPhone 10 hat sich überraschend stark verkauft.

