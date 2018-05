In vielen der Geschäftsberichte, die Unternehmen in den vergangenen Wochen vorgelegt haben, findet sich jetzt auch der neue Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers – inklusive der wichtigsten Punkte, die während der Prüfung behandelt wurden (Key Audit Matters). Gerade wenn es dabei um sensible Unternehmensthemen geht, müssen CFOs aufpassen: "Es ist denkbar, dass sich die Fragen der Investoren auf den Hauptversammlungen auf eben diese Themen konzentrieren werden", sagt Ulrich Skirk, Vorstandsmitglied bei der Wirtschaftsprüferkammer. Was auf die CFOs zu kommt, berichtet Skirk heute im Talk mit FINANCE-TV .