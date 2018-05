marktEINBLICKE um 12: Vorfreude im DAX, Infineon und Lufthansa im Blick

Nach einem schwachen Brückentagshandel und einem Tag Pause, in dem die Wall Street nicht unbedingt für positive Schlagzeilen sorgte, hilft die Aussicht auf die Fed-Sitzung am Abend und treibt den DAX deutlich an.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 12.753

MDAX +0,8% 26.171

TecDAX +1,9% 2.675

SDAX +1,3% 12.428

Euro Stoxx 50 +0,5% 3.554

Der DAX zeigt sich am Mittwoch komplett im grünen Bereich. Größter Gewinner ist nach den gestrigen Apple-Zahlen die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Auch andere Techwerte profitieren von den überragenden Zahlen und dem 100-Mrd.-US-Dollar-schweren Aktienrückkaufprogramm des Apple-Konzerns. Gute Nachrichten gibt es für die Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Analysten der Citigroup äußerten sich heute positiv über die Aktie. Ebenfalls im Blick steht das Papier des Windturbinenherstellers Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554): Der Weg ist noch weit.

