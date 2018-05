Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die internationalen Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment (Principles for Responsible Investment, PRI) unterzeichnet. "Die Unterzeichnung ist ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Ausrichtung der Helaba Invest", sagt Uwe Trautmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Helaba Invest. "Damit bringen wir unsere seit langem gelebte Verpflichtung zu verantwortungsbewusstem Handeln zum Ausdruck." Im Rahmen der PRI verständigen sich die unterzeichnenden Institute unter anderem auf die Einbeziehung ökologischer, sozialer und unternehmenskultureller Faktoren in Investment- und Entscheidungsfindungsprozesse. Diese wird die Helaba Invest künftig verstärkt in ihre Investmentansätze und Produkte einbringen. Hans-Dieter Kemler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Helaba Invest und Mitglied des Vorstandes der Helaba: "Die Unterzeichnung der PRI durch die Helaba Invest unterstreicht die nachhaltige Geschäftsausrichtung des Helaba-Konzerns und bestätigt den Erfolg unseres Anfang 2017 gestarteten geschäftsfeldübergreifenden Projekts zur konzernweiten Verbesserung unseres Nachhaltigkeitsprofils." Die PRI ist eine von den Vereinten Nationen (UN) unterstützte Investoreninitiative, die einen Beitrag zu einem nachhaltigeren globalen Finanzsystem leisten möchte. Eine Unterzeichnung signalisiert die Anerkennung und Umsetzung der Prinzipien im Tagesgeschäft.



Helaba Invest



Die Helaba Invest wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Helaba gegründet. Seitdem wird das professionelle Management von Vermögen institutioneller Investoren im Helaba Konzern von der Helaba Invest wahrgenommen.



Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf den drei Säulen "Master-KVG", "Asset Management Wertpapiere, SAA und TAA" sowie "Immobilien & Alternative Assetklassen". Mit einem verwalteten Volumen von ca. 130 Mrd. Euro gehört die Helaba Invest zu den führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen Asset Management. www.helaba-invest.de



OTS: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55060 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55060.rss2 ISIN: DE000HLB0A20



Pressekontakt: Mike Peter Schweitzer Presse und Kommunikation



Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt Tel.: 069/9132-2877 Fax: 069/9132-4335 e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.de Internet: www.helaba.de