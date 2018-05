Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Baustoffherstellers Wienerberger bei 22,50 Euro gesehen. Die Anlageempfehlung bestätigen sie unterdessen bei "Akkumulieren".

Der Ziegelproduzent startete mit der Veröffentlichung von vorläufigen Zahlen für das erste Quartal erfolgreich in das Jahr 2018, schreibt der Erste-Analyst Daniel Lion. Der Verkauf der österreichischen Geschäftsaktivitäten der Semmelrock Gruppe sei ein erster wesentlicher Schritt im Rahmen der Optimierung des Geschäftsportfolios.

Mit den vorgelegten vorläufigen Zahlen zeige Wienerberger, dass sie am besten Weg sich ihre Guidance zu erreichen, heißt es in der jüngsten Studie. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal werden am 9. Mai präsentiert.

Am Mittwoch am späten Vormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse plus 1,44 Prozent auf 21,20 Euro.

ISIN: AT0000831706