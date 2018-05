Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien der heimischen Strabag nach Vorlage der Geschäftszahlen 2017 bestätigt. Das Kursziel wird weiter bei 42,90 Euro gesehen.

Der Erste-Analyst Daniel Lion betont in seiner Studie die starke Marktstellung des Konzerns in Deutschland. Dort habe sich der Konzern laut dem Experten rund 15 Prozent des Marktanteils am Traffic-Engineering-Geschäft gesichert. Ferner sollen eingehende Aufträge weiter Rückenwind geben. Unterm Strich ist die Strabag-Aktie für den Analysten der am attraktivsten bewertete Bau-Wert in Europa.

Am Mittwoch am späten Vormittag notierten die an der Wiener Börse mit plus 1,32 Prozent bei 34,50 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad

AFA0077 2018-05-02/12:48

ISIN: AT000000STR1