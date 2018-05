Zur Wochenmitte zeichnen sich an der Wall Street kleine Gewinne ab. Der S&P-500 legt vorbörslich um 0,2 Prozent zu und deutet damit eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Besser dürfte es für Technologiewerte laufen: Der Nasdaq-Future liegt 0,4 Prozent im Plus. Stützend wirken die am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten. Die Apple-Aktie liegt vorbörslich 3,3 Prozent im Plus.

Allerdings wird im späteren Verlauf der Sitzung die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Zinssitzung bekanntgeben. Bis dahin dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Beobachter erwarten, dass die Fed die Zinsen zunächst auf dem aktuellen Niveau lässt und für das übrige Jahr unverändert zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellt.

Noch vor der Startglocke wird der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Er gilt als Indikator für die offiziellen monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung, die für Freitag angekündigt sind. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von Unternehmen wie Humana, Clorox, Estee Lauder, CVS, Yum Brands, Molson Coors, Mastercard, Kraft Heinz und Tesla. Am Dienstagabend hat neben Apple unter anderem die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, Geschäftszahlen vorgelegt. T-Mobile, die mit dem Wettbewerber Sprint des japanischen Softbank-Konzerns zusammengehen soll, hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognose sowohl für das Kundenwachstum als auch den operativen Gewinn angehoben. Vorbörslich wird die Aktie am Mittwoch noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft am Dienstag legte sie um 0,6 Prozent zu.

