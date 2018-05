Der Festplattenhersteller Seagate Technology (ISIN: IE00B58JVZ52, NASDAQ: STX) schüttet 63 US-Cents Dividende aus, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 5. Juli 2018 (Record date: 20. Juni 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Seagate damit 2,52 US-Dollar an die Aktionäre aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,65 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 54,21 US-Dollar (Stand: 1. ...

