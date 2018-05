Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. Mai 2018 Erstausstrahlungen



Dokumentarisch, fiktiv, animiert, experimentell: Anlässlich der "64. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen" (3. bis 8. Mai 2018) zeigt 3sat am Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. Mai 2018, acht Kurzfilme, die im vergangenen Jahr im Wettbewerb liefen und das ganze Spektrum des Genres abbilden in Erstausstrahlung.



Den Auftakt macht am Dienstag, 8. Mai 2018, 23.45 Uhr, der mit dem 3sat-Förderpreis 2017 ausgezeichnete Kurzfilm "El Manguito": Über Zeichnungen, Fotografien und leise Bilder nähert sich der 19-minütige Dokumentarfilm von Laurentia Genske den Bewohnerinnen und Bewohnern eines abgelegenen kubanischen Bergdorfs. Der australische Kurzfilm "Mrs. McCutcheon" um 0.05 Uhr erzählt von dem zehnjährigen Tom, der sich in einen falschen Körper hineingeboren fühlt. Dafür wird er in der Schule ausgelacht, aber zum Glück gibt es Trevor und ein bonbonbuntes Happy End. Um 0.20 Uhr folgt "Fishing Is Not Done On Tuesdays": Ein 15-Minüter von Lukas Marxt und Marcel Odenbach, in dem ein Haus an der Küste Ghanas durch seine Architektur zum Guckkasten wird.



Zu Beginn seiner zweiten Kurzfilmnacht zeigt 3sat am Mittwoch, 9. Mai 2018, 23.55 Uhr, das Musikvideo "Tower XYZ" der Filmemacherin und Künstlerin Ayo Akingbade aus London. Darin durchstreifen verschiedene Personen Londons Betonwüsten, während eine Frau über die aktuelle Situation der Stadt und ihre Zukunft nachdenkt. In "Tiefenschärfe" (0.00 Uhr) umkreisen Mareike Bernien und Alex Gerbaulet die Orte in Nürnberg, an denen der NSU zwischen 2000 und 2005 drei Morde beging: Straßenkreuzungen, Unterführungen, Hausfassaden. Ein experimenteller Kurz-Dokumentarfilm, der den gewaltsamen Tod dreier Menschen mit Impressionen urbaner Gleichgültigkeit bebildert. Um 0.15 Uhr erinnert sich die israelische Regisseurin Meshy Koplevitch in "Water Marks" mit sparsamen Wasserfarbanimationen an ihre Kindheit im Kibbuz: In der Erwachsenenwelt herrscht Krieg, aber ein kleines Mädchen mit Gasmaske klettert, schwimmt und fährt Fahrrad. Wie ein schiffbrüchiger Afrikaner in die Obhut der uniformierten Meerjungfrau "Germine Ausweis" gerät, erzählt Mariola Brillowska mit kräftigen Farben um 0.20 Uhr in ihrem märchenhaften Film "Schwarze Welle". Und zum Abschluss zeigt 3sat um 0.30 Uhr "Ich bin hier": Darin präsentieren die Teilnehmer der Songwerkstatt AWG Alte Schule Reitbrook eine Komposition von Danny Schulz. Unter Einsatz sparsamer Tricks erzählt das Musikvideo vom barrierefreien Zusammensein eines besonderen künstlerischen Kollektivs.



Im Rahmen seiner Medienpartnerschaft verleiht 3sat bei den 64. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen zum 20. Mal den 3sat-Förderpreis. Der mit 2500 Euro dotierte Preis ist für eine Arbeit einer Regisseurin oder eines Regisseurs im Deutschen Wettbewerb bestimmt, die durch eine besondere Sichtweise besticht. Der Preis umfasst darüber hinaus das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag zu erwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.



Mehr zum Kurzfilmprogramm und die Filme als Video-Streams unter https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/tiefenschaerfe/



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD.



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121